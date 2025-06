Legende: Stark unterwegs Fabio Christen. IMAGO / teamSprint-media

Christen überzeugt in Slowenien

Fabio Christen führt an der Slowenien-Rundfahrt das Gesamtklassement an. Der 22-jährige Aargauer vom Schweizer Pro-Team Q36.5 eroberte am zweiten Tag als dank seinem zweiten Sieg als Profi das Leadertrikot. Nach 162 km musste sich der Schweizer im Sprint einer siebenköpfigen Spitzengruppe einzig Rui Oliveira geschlagen geben. Der Portugiese wurde allerdings nach Rennschluss noch zurückgestuft, weshalb Christen den Sieg erbte. In der noch bis Sonntag dauernden Rundfahrt der zweithöchsten Kategorie führt der Aargauer das Gesamtklassement mit 16 Sekunden Vorsprung an.

Tour de France der Frauen beginnt in Lausanne

Die Tour de France der Frauen 2026 wird in der Schweiz beginnen. Die Organisatoren gaben bekannt, dass die fünfte Ausgabe mit einer Etappe rund um Lausanne eröffnet wird. Das 2. Teilstück wird über 150 Kilometer von Aigle nach Genf führen. Von Genf aus geht es dann erst in der 3. Etappe in einen noch zu definierenden Zielort in Frankreich.