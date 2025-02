Legende: Hatte im Sprint als einziger keinen Teamkollegen dabei Fabio Christen. Getty Images/Tim de Waele

Christen gewinnt Murcia-Rundfahrt

Fabio Christen hat seinen ersten Profisieg eingefahren. Der 22-jährige Aargauer vom Schweizer Pro-Team Q36.5 gewann im Südosten Spaniens die knapp 200 km lange Murcia-Rundfahrt. Der ältere Bruder von UAE-Profi Jan Christen setzte sich in einem langen Sprint vor dem Franzosen Aurélien Paret-Peintre und dem Italiener Christian Scaroni durch, obschon er als einziger ohne einen Teamkollegen in der elfköpfigen Spitzengruppe vertreten war. «Ich habe so lange auf diesen Moment gewartet», sagte Christen gegenüber Eurosport. Nach dem letzten Anstieg habe er gewusst, dass er es nur über einen langen Sprint regeln könne.

Liechti in der Einzelverfolgung EM-Siebte

An der Bahn-EM in Zolder (BEL) hat Jasmin Liechti mit Rang 7 in der Einzelverfolgung für das beste Schweizer Resultat gesorgt. Zum Jahreswechsel war die Distanz der Frauen an jene der Männer angeglichen worden, in Zolder verglichen sich die Athletinnen in der Einzelverfolgung daher erstmals nicht über 3000, sondern über 4000 Meter. Die 22-jährige Bernerin bestritt an den Europameisterschaften erstmals einen Einzelverfolgungswettkampf auf internationalem Level.