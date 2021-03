Legende: Legt eine Wettkampfpause ein Philippe Gilbert. imago images

Gilbert verzichtet auf 2 Monumente

Philippe Gilbert wird am Ostersonntag nicht an der Flandern-Rundfahrt teilnehmen. Der frühere Weltmeister, der die «Ronde» 2017 gewonnen hatte, begründet seinen Verzicht mit mentaler und körperlicher Müdigkeit. Er habe nach seiner im letzten Jahr erlittenen Knieverletzung viel in den Wiederaufbau investieren müssen und brauche nun eine Pause, sagte der Lotto-Soudal-Fahrer gegenüber der belgischen Zeitung Le Soir. Neben der Flandern-Rundfahrt wird Gilbert eine Woche später auch Paris - Roubaix auslassen. Der 38-jährige Belgier triumphierte 2019 in der «Hölle des Nordens». Auch seine Teilnahme an den Ardennen-Klassikern Ende April bleibt ungewiss.