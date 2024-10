Legende: Im Saisonendspurt in Topform Sina Frei, hier beim Mountainbike-Weltcup im kanadischen Mont-Sainte-Anne. Keystone/Maxime Schmid

Frei auf Gravel abermals stark

Sina Frei hat ihre bestechende Spätform in einen weiteren Sieg umgemünzt. Die 27-jährige Mountainbike-Spezialistin holt sich im italienischen Asiago den Titel an der Gravel-EM. Frei setzte sich mit eineinhalb Minuten Vorsprung vor den Italienerinnen Silvia Perisco und Alice Maria Arzuffi durch und fügte ihrer Gravel-Medaillensammlung nach Silber an der WM 2022 weiteres Edelmetall hinzu. Somit schloss die Zürcherin die ungünstig angelaufene Saison mit 6 Podestplätzen in den letzten 6 Rennen ab.

01:01 Video Archiv: Sina Frei im Schlussspurt unwiderstehlich Aus Sport-Clip vom 04.10.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 1 Sekunde.

Küng gewinnt zum 3. Mal den Chrono des Nations

Stefan Küng feierte im Westen Frankreichs seinen 3. Saisonsieg. Der 30-jährige Thurgauer gewann wie schon 2021 und 2022 das zur Europe Tour zählende Zeitfahren Chrono des Nations in Les Herbiers. Küng, der im Juni den Schweizer Meistertitel im Zeitfahren geholt und im September eine Etappe der Vuelta gewonnen hatte, setzte sich in dem nicht hochkarätig besetzten Rennen über 45 km 4 Sekunden vor dem Australier Jay Vine und 5 Sekunden vor dem Dänen Johan Price-Pejtersen durch.