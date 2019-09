Legende: Hatte ein schwieriges Jahr Chris Froome. imago images

Froome bald zurück im Sattel

Chris Froome wird entgegen den Erwartungen noch in diesem Jahr ein Rennen bestreiten. Nach seinem Horror-Sturz im Training zum Critérium du Dauphiné Mitte Juni war damit gerechnet worden, dass der Brite 2019 keine Rennen mehr bestreiten wird. Froome hatte sich bei seinem Sturz, in der er in eine Hauswand geprallt war, zahlreiche Brüche (Oberschenkel, Hüfte, Ellbogen, Rippen) zugezogen. Nun gaben die Veranstalter des Saitama Criteriums bekannt, dass Froome ebenso wie Ineos-Teamkollege Egan Bernal beim Rennen in Japan am 27. Oktober dabei sein wird.