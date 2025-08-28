Legende: imago images/Sirotti

Froome verletzt sich schwer

Bei einem Sturz auf seiner Trainingsrunde an der Côte d'Azur soll sich Chris Froome ernsthafte Verletzungen zugezogen haben. Der 40-Jährige musste gemäss Angaben seines Teams Israel-Premier Tech mit dem Helikopter ins Spital transportiert werden. Dort soll der Brite noch gleichentags operiert werden. Auf Instagram ist zu erfahren, dass Froome die ganze Zeit ansprechbar gewesen sei, am Kopf wurden keine Verletzungen festgestellt. Stattdessen kämpft der 4-fache Tour-de-France-Sieger (2013/2015/2016/2017) mit einem Pneumothorax, was einen Lungenkollaps verursachen kann. Froome brach sich weiter 5 Rippen und beklagt eine Lendenwirbel-Fraktur. Schon vor 6 Jahren hatte sich Froome beim Critérium du Dauphiné mehrere Knochenbrüche zugezogen, als er mit hoher Geschwindigkeit in eine Hauswand fuhr.