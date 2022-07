Tour de France geht ohne Fuglsang weiter

Jakob Fuglsang wird am Dienstag nicht zur 16. Etappe der Tour de France antreten. Ein Rippenbruch zwingt den 37-jährigen Dänen aus dem Team Israel- Premier Tech zur Aufgabe. Fuglsang, Gesamtdritter der diesjährigen Tour de Suisse, erlitt die Verletzung bei einem Sturz in der 15. Etappe am Sonntag. In der Gesamtwertung lag er an 59. Stelle.

2 weitere Fahrer mit Corona

Zwei weitere Fahrer aus dem Peloton der Tour de France, die nicht zur Spitze des Klassements gehören, wurden positiv auf Covid-19 getestet, wie der internationale Radsport-Verband (UCI) am Montag während des Ruhetags bekannt gab. Alle Fahrer wurden am Sonntagabend nach der 15. Etappe einem Nachweistest unterzogen, wie dies bereits kürzlich in Morzine der Fall gewesen war.