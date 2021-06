Legende: Nach seinem Titel 2020 Stefan Küng bei der Strassenmeisterschaft. Keystone

Küng verzichtet auf Strassenmeisterschaft

Stefan Küng wird das Trikot des Schweizer Strassenmeisters nicht verteidigen. Der 27-jährige Thurgauer verzichtet am nächsten Sonntag in Knutwil LU auf den Start an der nationalen Strassenmeisterschaft. Das Programm zwischen der soeben zu Ende gegangenen Tour de Suisse und der am 26. Juni beginnenden Tour de France wäre für Küng zu gedrängt. Der Ostschweizer, der in der Heimrundfahrt das Auftaktzeitfahren gewonnen und an 2 Tagen Gelb getragen hat, erhält zudem in dieser Woche die 2. Corona-Impfung.