Legende: Wird unter neuem Namen starten Das ehemalige NTT Pro Cycling Team. imago images

Aus NTT Pro Cycling wird Qhubeka Assos

Das einzige afrikanische Team im Radzirkus hat einen neuen Sponsor. Der Mannschaft, die im letzten Jahr als NTT Pro Cycling an den Start ging, gehört auch der Schweizer Gino Mäder an. Ab der nächsten Saison wird es als Team Qhubeka Assos antreten, wie es am Freitag in einer Mitteilung bekanntgab. Assos ist ein Schweizer Unternehmen, das sich auf Radsport-Kleidung spezialisiert hat.