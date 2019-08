Legende: Muss für die Vuelta passen Richard Carapaz. imago images

Vuelta findet ohne Carapaz statt

Richard Carapaz muss auf eine Teilnahme an der am Samstag beginnenden Vuelta verzichten. Dies teilte seine Equipe Movistar am Donnerstag mit. Der Ecuadorianer zog sich bei einem Trainingssturz am vergangenen Sonntag eine Prellung der rechten Schulter zu. Gebrochen sei dabei aber nichts. Die Verletzung benötige aber «mehr Zeit, um vollständig zu verheilen. Dies schliesst einen Start an der Spanien-Rundfahrt aus», schreibt Movistar. Carapaz hatte in diesem Jahr als erster Radprofi seines Landes den Giro d'Italia gewonnen.