Legende: Der Giro als 3-Länder-Tour 2025 gibt es Abstecher nach Albanien und Slowenien. Keystone/Luca Zennaro

Albanien empfängt den Giro

Der Auftakt zum Giro d'Italia (9. Mai bis 1. Juni) erfolgt 2025 in Albanien. Nach der coupierten ersten Etappe von Durrës nach Tirana stehen zwei weitere Etappen im südeuropäischen Land an der Adria-Küste an. Erst dann erfolgt an einem frühen ersten Ruhetag der Transfer nach Italien über den Seeweg. Die 14. Etappe beinhaltet ausserdem einen (flachen) Abstecher nach Slowenien. Die dritte und letzte Woche sieht mehrere happige Bergetappen im Norden Italiens vor, darunter den Anstieg nach Sestriere am zweitletzten Tag.

Die Tour in diesem Jahr ohne Pidcock

Tom Pidcock wird nicht an der diesjährigen Tour de France teilnehmen. Der Brite, der auf diese Saison hin von den Ineos Grenadiers zum Schweizer Team Q36.5 gewechselt war, will sich auf Eintagesrennen konzentrieren. Für eine Teilnahme an der wichtigsten Rundfahrt des Jahres ist Q36.5 ohnehin auf eine Wildcard angewiesen. «Ich bin froh, ein Jahr Pause von der Tour zu haben und 2026 mit frischer Energie zurückzukehren», liess sich der 25-jährige Pidcock, der 2022 eine Etappe der «Grande Boucle» für sich entscheiden konnte, zitieren.