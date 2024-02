Legende: Der bis dato letzte Etappensieger auf dem Gotthard Egan Bernal fährt 2019 die Tremola hinauf zum späteren Etappensieg auf dem Gotthardpass. Freshfocus/Vincent Kalut

Tour de Suisse: Gotthard wieder auf dem Programm

Die Zielankunft der 4. Etappe der Tour de Suisse 2024 findet auf dem bekanntesten Alpenpass der Schweiz statt. Vom zürcherischen Rüschlikon aus werden sich die Fahrer auf in Richtung Gotthardpass machen. Der meistbefahrene Pass in der Geschichte der Tour de Suisse verspricht viel Spektakel. Letztmals ging im Jahr 2019, mit dem Tagessieg von Egan Bernal, eine Etappe auf dem Gotthardpass zu Ende. In diesem Jahr soll er, im Gegensatz zur Ankunft von vor 5 Jahren, via Schöllenenschlucht und Andermatt von der Nordseite angefahren werden.

Reusser fällt grippebedingt aus

Die Schweizer Radrennfahrerin Marlen Reusser wird von einer leichten Grippe ausgebremst. Die Bernerin muss deshalb auf die Renneinsätze vom Wochenende verzichten. Am Samstag hätte die Olympia-Zweite und zweifache WM-Silbermedaillengewinnerin im Zeitfahren mit dem belgischen Klassiker Omloop Het Nieuwsblad ihr erstes World-Tour-Rennen in diesem Jahr bestreiten wollen. Mit dem Gesamtsieg an der viertägigen Valencia-Rundfahrt war Reusser vergangene Woche der Einstieg in die Olympia-Saison perfekt geglückt.