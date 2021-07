Greipel beendet seine Karriere Ende 2021

Der deutsche Rad-Profi André Greipel beendet am Jahresende seine Karriere. Dies gab der 39-jährige Fahrer vom Team Israel Start-Up Nation am Samstag bekannt. Bei der Equipe hätte Greipel noch einen Vertrag bis Ende 2022 besessen. Der Sprinter gewann in seiner Karriere 11 Etappen der Tour de France und holte an der WM 2011 Bronze im Strassenrennen.