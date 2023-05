Legende: Hier kommen die Fahrer nicht vorbei Die Passhöhe des Grossen St. Bernhards. Keystone/Laurent Darbellay

Zu viel Schnee auf dem Grossen Sankt Bernhard

Die 13. Etappe des Giro d'Italia wird am Freitag nicht wie geplant über den Grossen St. Bernhard führen. Die Strasse auf der Walliser Seite ist teilweise noch schneebedeckt. Der Pass, der das Rhonetal mit dem Aostatal verbindet, hätte das Dach der diesjährigen Italien-Rundfahrt bilden sollen. Die Fahrer werden auf dem Weg nach Crans-Montana durch den Tunnel fahren.

Küng steigt aus dem Giro aus

Stefan Küng wird am Dienstag wie erwartet nicht mehr zur 10. Etappe des Giro antreten. Dies bestätigte sein Team Groupama-FDJ am Ruhetag via Twitter. Nach der Klassiker-Saison und dem ersten Teil des Giro wird dem Schweizer eine Pause gegönnt. Küng hatte seinen Fokus voll auf die beiden Zeitfahren gelegt. Beim Auftaktzeitfahren war er Fünfter geworden, am Sonntag fehlten ihm als Vierter 4 Sekunden auf den Sieg.