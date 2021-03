Hirschi mit solidem Saisondebüt

Marc Hirschi ist an der Katalonien-Rundfahrt in die Saison gestartet. In seinem 1. Einsatz für sein neues Team UAE Emirates erreichte der Berner das Ziel der 1. Etappe über 178 Kilometer mit Start und Ziel in Calella im Hauptfeld. Mit einem Rückstand von 16 Sekunden belegte er den 23. Rang. Sébastien Reichenbach fuhr mit derselben Zeit auf Rang 52. Den Tagessieg sicherte sich der Däne Andreas Kron, der sich im Sprint vor dem Spanier Luis Leon Sanchez und dem Franzosen Rémy Rochas durchsetzte.