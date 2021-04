Legende: Kann wieder angreifen Marc Hirschi. Keystone

Negative Corona-Tests: Hirschi kann aufatmen

Der Schweizer Hoffnungsträger Marc Hirschi erhält grünes Licht für den Start beim Rad-Klassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich vom Sonntag (ab 14:00 Uhr live auf SRF info). Alle Corona-Tests in seinem Team UAE Emirates fielen in den letzten Tagen negativ aus. Hirschi, der im letzten Jahr Lüttich-Bastogne-Lüttich als Zweiter beendet hatte, musste am Mittwoch auf seine Titelverteidigung beim Halbklassiker Flèche Wallonne verzichten. Zwei positive Corona-Tests hatten zum Ausschluss des Teams geführt.

Pinot lässt auch Giro aus

Thibaut Pinot wird nicht am Giro d'Italia (8. - 30. Mai) teilnehmen. Der Franzose kämpft noch immer mit Rückenschmerzen, wie sein Team Groupama-FDJ am Samstag bekannt gab. «Ich bin nicht in der Verfassung, um beim Giro zu glänzen. Ich würde unnötig leiden und könnte dem Team nicht helfen», erklärte der 30-jährige Pinot, der bereits für die Tour de France in diesem Jahr Forfait erklärt hat.