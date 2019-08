Hirschi beendet Benelux-Rundfahrt auf Platz 5

Marc Hirschi hat auf der 7. und letzten Etappe der Benelux-Tour seinen Podestplatz im Gesamtklassement nicht halten können. Der 20-jährige Berner fiel vom 2. noch auf den 5. Platz zurück. Mit Stefan Küng (8.), der am Vortag im Zeitfahren knapp neben dem Podest gelandet war, beendete ein zweiter Schweizer die zum 15. Mal ausgetragene Rundfahrt in den Top 10. Den Gesamtsieg sicherte sich der Belgier Laurens De Plus, der das Ziel der Schlussetappe in Geraardsbergen in einer Spitzengruppe erreichte und seinen Landsmann Tim Wellens als Leader ablöste.