Legende: Entschied den Sprint der Verfolger für sich Marc Hirschi. imago images/Panoramic

Hirschi nur von Bettiol geschlagen

Marc Hirschi (UAE Team Emirates) hat im Nordwesten Frankreichs zum fünften Mal in diesem Jahr den Sprung aufs Podest geschafft. Als Zweiter hinter dem siegreichen Italiener Alberto Bettiol (EF) fehlten dem Berner in der 2. Etappe der Rundfahrt Boucles de la Mayenne 17 Sekunden zu seinem zweiten Saisonsieg. Vor der abschliessenden Flachetappe am Sonntag belegt Hirschi in der Gesamtwertung den 6. Zwischenrang, 33 Sekunden hinter dem neu in Führung liegenden Bettiol. Die viertägige Rundfahrt gehört zur zweithöchsten Rennstufe nach der World Tour.