Legende: Weiter in Form Marc Hirschi (Archiv-Bild). IMAGO / ZUMA Press

Hirschi in Lauerstellung

Marc Hirschi geht an der Luxemburg-Rundfahrt als Gesamtdritter ins Zeitfahren am zweitletzten Renntag. Der Schweizer Vorjahressieger klassierte sich in der 3. Etappe am Freitag auf dem 3. Rang. Den Etappensieg holte sich nach 200 Kilometern von Rosport nach Diekirch der belgische Ausreisser Mauri Vansevenant 41 Sekunden vor dem Niederländer Mathieu van der Poel, der sich im Finish gegen Hirschi durchsetzte. Der zunächst zweitplatzierte Italiener Davide Formolo wurde nachträglich disqualifiziert. In der Gesamtwertung führt Vansevenant 32 Sekunden vor van der Poel und 45 Sekunden vor Hirschi.

Christen spät gestellt

Fabio Christen hat den Sieg in der zur Europe Tour zählenden Meisterschaft von Flandern knapp verpasst. Der 22-jährige Aargauer wurde auf den 180 Kilometern um Koolskamp knapp sieben Kilometer vor dem Ziel als Letzter einen dreiköpfigen Ausreissergruppe gestellt. Beim Sprintsieg des Belgiers Tim Merlier vor Arvid de Kleijn und Jasper Philipsen überquerte Christen die Ziellinie schliesslich mit dem Feld. Als Trost blieb ihm die Auszeichnung als kämpferischster Fahrer des Tages.