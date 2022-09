Hirschi triumphiert am «Giro della Toscana»

Marc Hirschi feiert in der Toskana seinen dritten Saisonsieg. Der 24-jährige Berner gewinnt in der Region Pisa die 94. Ausgabe des «Giro della Toscana». Nach knapp 200 km verwies er im Sprint einer fünfköpfigen Spitzengruppe den Einheimischen Lorenzo Rota und den Kolumbianer Daniel Martinez auf die nachfolgenden Plätze. Auf eine Teilnahme an den Strassen-Weltmeisterschaften von nächster Woche im australischen Wollongong verzichtet Hirschi. Stattdessen wird er in den nächsten Tagen weitere Eintagesrennen in Italien bestreiten.