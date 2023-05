Legende: Fuhr in Ungarn zu seinem 8. Profisieg Marc Hirschi (Archiv). imago images/Beautiful Sports

Sieg und Gesamtführung für Hirschi in Ungarn

Marc Hirschi hat auf der 3. Etappe der Ungarn-Rundfahrt seinen ersten Saisonsieg bejubeln können. Der 24-jährige Berner vom Team UAE Emirates setzte sich über 180 km von Kaposvar nach Pecs nach einer Attacke im Schlussanstieg solo durch. Dank seinem 8. Profisieg übernahm Hirschi, der sich im Februar einen Bruch des Unterarms zugezogen hatte, auch das Leadertrikot vom Niederländer Fabio Jakobsen. Im Gesamtklassement führt der WM-Dritte von 2020 nun 10 Sekunden vor dem Briten Ben Tulett, der das Ziel mit einem Rückstand von 8 Sekunden als Etappen-Zweiter erreichte. Mit Matteo Badilatti und Yannis Voisard auf den Rängen 7 und 8 schafften am Freitag zwei weitere Schweizer den Sprung in die Top 10. Die Ungarn-Rundfahrt geht am Wochenende zu Ende.

Exploit von Marlen Reusser

Marlen Reusser hat bei der Baskenland-Rundfahrt der Frauen einen schönen Erfolg gefeiert. Die Bernerin wurde bei der 1. Etappe von Etxebarria nach Markina-Xemein starke Zweite. Den Tagessieg holte mit Demi Vollering eine Teamkollegin Reussers beim Team SD Worx. Die Schweizerin verlor 47 Sekunden auf die Niederländerin. Dritte wurde Katarzyna Niewiadoma/POL. Annemiek Van Vleuten/NED, Siegerin der Vuelta, wurde nach einem Sturz Vierte. Die Baskenland-Rundfahrt der Frauen endet am Sonntag in San Sebastian.