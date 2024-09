Hirschi bei Luxemburg-Rundfahrt auf Rang 6

Marc Hirschi hat die Titelverteidigung an der Luxemburg-Rundfahrt deutlich verpasst. In der Schlussetappe am Sonntag kam der Berner als 10. mit dem Hauptfeld ins Ziel und verlor im Gesamtklassement noch zwei Plätze. Mit 26 Sekunden Rückstand auf den Tages- und Gesamtsieger Antonio Tiberi belegte er den 6. Rang. Tiberi gehörte einer vierköpfigen Spitzengruppe an und verdrängte damit den Weltmeister Mathieu van der Poel noch von der Spitze.

Nach 104 km: Frei holt WM-Silber

Mountainbikerin Sina Frei hat die Saison mit einem Erfolgserlebnis im nicht-olympischen Marathon beendet. Die Schweizerin musste sich an der WM in Snowshoe (West Virginia) nach 104 km und 1899 Höhenmetern nur von Mona Mitterwallner bezwingen lassen. Die Österreicherin holte ihren 3. Titel im Mountainbike-Marathon. Im Kampf um Gold gaben 26 Sekunden den Ausschlag.