Legende: Schnell auf dem Zeitfahrrad unterwegs Marc Hirschi (Archivbild). imago images/Photo News

Hirschi: 4. im Zeitfahren und im Klassement

Marc Hirschi hielt auch in der vorletzten Etappe der Luxemburg-Rundfahrt, einem Zeitfahren über 15,5 km, mit den Besten mit und wurde Vierter. Der 26-Jährige verpasste den Sieg im 4. Teilstück um knapp 15 Sekunden. Gewonnen wurde die Prüfung gegen die Uhr vom Spanier Juan Ayuso, einem Teamkollegen Hirschis in der Equipe UAE Emirates. In der Gesamtwertung büsste Hirschi einen Rang ein, zeitmässig verbesserte er seine Ausgangslage vor der Schlussetappe aber deutlich. Er weist nur noch 8 Sekunden Rückstand auf den führenden Mathieu van der Poel (NED) auf und darf sich Hoffnungen machen, die Rundfahrt wie im Vorjahr zu gewinnen.

01:13 Video Archiv: Hirschi schliesst sich Tudor an Aus Sport-Clip vom 12.08.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 13 Sekunden.

Swiss Cycling lanciert ein UCI-Frauenteam

Swiss Cycling investiert zusätzlich in den Radsport, primär in jenen der Frauen. Der nationale Verband kündet zum Auftakt der Rad-WM in Zürich die Lancierung eines UCI-Frauenteams an. Die Equipe soll ab der Saison 2025 auf der dritthöchsten Stufe des Weltverbandes mitfahren. Die Mannschaft wird primär aus Nachwuchsfahrerinnen bestehen, die bisher nach der U19-Kategorie quasi auf eigene Faust im Ausland den Anschluss an die Profi-Teams suchen mussten.