Legende: Erster nationaler Triumph bei der Elite Marc Hirschi, hier im Bild bei der Tour de Suisse. Keystone/Gian Ehrenzeller

Hirschi und Reusser sind Schweizer Meister

Marc Hirschi ist erstmals Schweizer Meister im Strassenrennen. Der 24-jährige Berner setzte sich in Wetzikon nach 152 km und gut 2500 Höhenmeter im Schlusssprint vor Antoine Debons durch, Simon Pellaud wurde knapp vor Mauro Schmid und Stefan Küng Dritter. Für den beim UAE Team Emirates unter Vertrag stehenden Hirschi ist es nach den Junioren-Titeln 2015 und 2016 und dem Gewinn der U23-Kategorie im Zeitfahren 2017 der erste nationale Triumph bei der Elite.

Bei den Frauen eroberte Marlen Reusser zum dritten Mal nach 2019 und 2021 den Schweizer Meistertitel im Strassenrennen. Fünf Tage nach ihrem Triumph an der Tour de Suisse reüssierte die Bernerin in Wetzikon als Solistin. Damit holte sich die Zeitfahr-Europameisterin jenes Trikot zurück, welches sie vor einem Jahr aufgrund einer Corona-Infektion nicht verteidigen konnte. Reusser setzte sich nach fünf Runden und 108,5 km gut zwei Minuten vor Elena Hartmann durch, die sich im Sprint einer dreiköpfigen Verfolgergruppe Silber sicherte. Bronze ging an Elise Chabbey. Petra Stiasny, die das Rennen lange Zeit angeführt hatte, blieb der undankbare 4. Rang.