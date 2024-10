Legende: Hat das Podest knapp verpasst Marc Hirschi. IMAGO/Sirotti

Hirschi fährt auf Rang 5

Marc Hirschi wurde beim Giro del Veneto für seine engagierte Fahrweise mit Platz 5 nicht belohnt. Der Berner griff in der Schlussphase aus einer 15-köpfigen Spitzengruppe zweimal an: 14 km vor dem Ziel setzte er sich mit drei Konkurrenten um acht Sekunden ab, 7 km vor der Ankunft in Vicenza versuchte er es erneut. Der Neuseeländer Corbin Strong holte sich bei Regenwetter auf der ansteigenden Zielgeraden den Sieg im Rennen der UCI-Pro-Series-Tour, der zweithöchsten Serie nach der World Tour. Hirschi sprintete ebenfalls mit und wurde mit vier Sekunden Rückstand Fünfter.

Marc Hirschi im Gespräch

Bahn-WM: Schweizer 7. in Teamverfolgung

Der Auftakt zu den Bahn-Weltmeisterschaften in Kopenhagen ist dem Schweizer Nationalteam geglückt. In der Teamverfolgung belegte das Ensemble mit Noah Bögli, Valère Thiébaud sowie den erst 19-jährigen Mats Poot und Luca Bühlmann in 3:55,692 Minuten Platz 7. Den Einzug in den kleinen Final um die Ränge 3 und 4 verpasste das neu formierte Quartett um knapp neun Zehntel. In der Qualifikation hatten die Schweizer (mit Routinier Alex Vogel anstelle von Bühlmann) die 4000 m in 3:55,084 Minuten zurückgelegt und waren damit auf Rang 3 gelandet.