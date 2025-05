Legende: Höhepunkt der Karriere überschritten Jakob Fuglsang. Imago/Sirotti

«Genfer» Fuglsang beendet Karriere

Der Däne Jakob Fuglsang bestreitet am Sonntag im Rahmen der Giro-Schlussetappe das letzte Rennen seiner Karriere. Dies kündigte der 40-Jährige vor dem drittletzten Teilstück an. Die grössten Erfolge des in Genf geborenen Allrounders in fast 20 Profi-Jahren waren die Siege bei zwei «Monumenten» (Lüttich 2019 und Lombardei 2020) sowie Olympia-Silber im Strassenrennen in Rio 2016. Zweimal gewann er das Critérium du Dauphiné. An der Tour de Suisse war Fuglsang ein häufiger Gast. Viermal landete er auf dem Podest, gewinnen konnte er die Rundfahrt allerdings nie. Am derzeit laufenden Giro lag der Fahrer des Israel-Premier-Tech-Teams am Freitag mit 2:24 Stunden Rückstand auf die Spitze auf Rang 74.

