Legende: Verteidigte im Süden Portugals sein Leader-Trikot Jan Christen. imago images/Nuno Pires Veloso

Algarve-Rundfahrt: Christen bleibt Leader

Jan Christen musste in der Algarve-Rundfahrt am Freitag nicht ums Leader-Trikot bangen. In der Flachetappe kamen über 120 Fahrer, angeführt vom Belgier Jordi Meeus, zeitgleich ins Ziel. Am Samstag steht ein hügeliges Teilstück von Albufeira nach Faro an. Diese Etappe dürfte aber keine Entscheidung herbeiführen. Um den Gesamtsieg wird erst am Sonntag in einem Zeitfahren über 20 km samt Schlussanstieg gekämpft.