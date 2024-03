Legende: Strahlender Sieger Matteo Jorgensen. IMAGO / Photo News

Paris-Nizza: Jorgenson darf jubeln

Matteo Jorgenson feiert den Gesamtsieg auf der Traditionsrundfahrt Paris – Nizza. Dem 24-jährigen Amerikaner vom Team Visma-Lease genügte in der Schlussetappe ein 2. Platz. Auf der 109,3 km langen Strecke mit Start und Ziel in Nizza lieferte sich Jorgenson ein spannendes Duell mit dem letztjährigen Zeitfahr-Weltmeister Remco Evenepoel. Die beiden hingen den Gesamtleader Brandon McNulty gut 40 Kilometer vor dem Ziel ab. In der Folge hatte Jorgenson keine Probleme, das hohe Tempo des Belgiers zu halten, der sich mit dem Tagessieg zufriedengeben musste. Bester Schweizer im Gesamtklassement war Yannis Voisard als 19.

Tirreno-Adriatico: Vingegaard holt Gesamtsieg

Jonas Vingegaard sicherte sich den Gesamtsieg am Tirreno-Adriatico. Auf der wenig anspruchsvollen Schlussetappe verteidigt der dänische Tour-de-France-Sieger seinen Vorsprung problemlos. Nach seinen Siegen an den beiden Tagen zuvor konnte sich der 27-Jährige zum Abschluss der italienischen Rundfahrt mehrheitlich zurücklehnen. Der Sieg in der 154 km langen Schlussetappe ging im Sprint an den 23-jährigen Italiener Jonathan Milan.