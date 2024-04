Legende: Verletzte sich im Brustbereich Lennard Kämna. IMAGO/Sirotti

Kämna kann Intensivstation verlassen

Das Team Bora-Hansgrohe hat per Communiqué erstmals Details zu den Verletzungen von Lennard Kämna bekanntgegeben. Beim Deutschen wurde demnach bei einem Trainingsunfall auf Teneriffa insbesondere der Brustbereich arg in Mitleidenschaft gezogen. Er erlitt ein schweres Thorax-Trauma mit Rippenbrüchen und Lungenquetschung. Der 27-Jährige konnte am Wochenende die Intensivstation verlassen und wurde in die normale Station verlegt. Kämna war am Mittwoch mit einem abbiegenden Auto kollidiert.

Bald Karten im Radsport?

In der Debatte um mehr Sicherheit im Radsport hat Tour-de-France-Direktor Christian Prudhomme den Vorschlag zur Einführung von gelben und roten Karten begrüsst. «Das Karten-System ist da und die Radsportwelt ist darauf vorbereitet», sagte er der belgischen Zeitung Het Nieuwsblad nach den schweren Stürzen in den vergangenen Wochen. Auch der Weltverband UCI behält sich die Einführung eines «Ampel-Systems» vor. «Wir wollen wie im Fussball Karten einführen, damit gefährliches Verhalten besser bestraft wird», so UCI-Präsident David Lappartient zum Portal Cyclingnews.