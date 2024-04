Kämna nach Trainingsunfall in stabilem Zustand

Legende: Liegt im Spital Lennard Kämna (Archivbild). Imago/Sirotti

Kämna weiter im Spital

Der deutsche Radprofi Lennard Kämna befindet sich nach einem schweren Trainingsunfall auf Teneriffa mit mehreren Verletzungen im Spital. Lebensgefahr besteht keine. «Lennard Kämna befindet sich in einem stabilen Zustand. Er ist wach, ansprechbar und kann kommunizieren. Er hat sich bei dem Unfall zahlreiche Verletzungen zugezogen», teilte das Team Bora-Hansgrohe am Tag nach dem Unfall mit, ohne weitere Angaben zu den Verletzungen zu machen. Kämna war am Mittwoch mit seiner Trainingsgruppe unterwegs, als ein nach links abbiegendes Auto mit ihm kollidierte.