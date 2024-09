Legende: Musste sich für einmal geschlagen geben Marc Hirschi. imago images/NurPhoto

Hirschi bei Luxemburg-Rundfahrt auf Rang 6

Marc Hirschi hat die Titelverteidigung an der Luxemburg-Rundfahrt deutlich verpasst. In der Schlussetappe am Sonntag kam der Berner als 10. mit dem Hauptfeld ins Ziel und verlor im Gesamtklassement noch zwei Plätze. Mit 26 Sekunden Rückstand auf den Tages- und Gesamtsieger Antonio Tiberi belegte er den 6. Rang. Tiberi gehörte einer vierköpfigen Spitzengruppe an und verdrängte damit den Weltmeister Mathieu van der Poel noch von der Spitze.