Küng bei Van-Aert-Sieg in Belgien Sechster – Schmid weiter Leader

Legende: Erreichte das Ziel bei seinem Heimrennen als Erster Wout van Aert. IMAGO / Panoramic International

Van Aert gewinnt Heimrennen

Der Belgier Wout van Aert (Jumbo-Visma) hat die zur World Tour zählende E3 Classic in seiner Heimat gewonnen. Der 28-Jährige setzte sich in Harelbeke nach 204 km im Sprint gegen Mathieu van der Poel und Tadej Pogacar durch. Der Thurgauer Stefan Küng klassierte sich bei der Hauptprobe für die Flandern-Rundfahrt am 2. April auf Rang 6.

Roglic schlägt gegen Evenepoel zurück

Am Mittwoch musste sich Primoz Roglic dem belgischen Weltmeister Remco Evenepoel noch knapp geschlagen geben, in der 5. Etappe der Katalonien-Rundfahrt mit der Bergankunft in Lo Port schlug er nun zurück. Der Slowene wehrte Evenepoels Attacken erfolgreich ab und distanzierte seinen grössten Widersacher um 6 Sekunden. Somit geht Roglic mit einem Vorsprung von 10 Sekunden ins finale Wochenende.

Schmid verteidigt Gesamtführung

Alexis Guérin hat die zweitletzte Etappe an der Settimana Internazionale Coppi e Bartali für sich entschieden. Der Schweizer Mauro Schmid (Soudal-QuickStep) erreichte das Ziel mit 16 Sekunden Rückstand als Zweiter und verteidigte damit seine Gesamtführung. Am Samstag endet das Etappenrennen der Europe Tour mit einem Zeitfahren über 18,6 km.