Legende: Darf sich auf einen weiteren Frankreich-Trip freuen Stefan Küng. Keystone/Michael Buholzer

Küng für Groupama-FDJ an der Tour

Stefan Küng nimmt zum 7. Mal in Folge an der Tour de France teil. Der 29-jährige Thurgauer gehört wie seine Teamkollegen David Gaudu, Thibaut Pinot, Kevin Geniets und Valentin Madouas zum vorläufigen Aufgebot von Groupama-FDJ. Das übergeordnete Ziel der Teamführung ist eine starke Rangierung im Gesamtklassement mit Gaudu. Aus diesem Grund wurde der Topsprinter Arnaud Démare nicht für die am 1. Juli in Bilbao beginnende Frankreich-Rundfahrt berücksichtigt. 3 Plätze im Aufgebot von Groupama sind noch nicht besetzt.