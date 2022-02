Legende: Positiver Saisonstart Stefan Küng. Getty Images

Küng im Zeitfahren Zweiter

Stefan Küng startet mit einem Erfolgserlebnis in die Radsaison. Der 28-Jährige fährt an der Algarve-Rundfahrt in der 4. Etappe im Zeitfahren von Vila Real de Santo António nach Tavira auf den 2. Rang. Geschlagen wurde der für das französische Team Groupama-FDJ startende WM-Dritte von 2020 einzig von Remco Evenepoel. Der belgische WM-Dritte von 2021, der die Rundfahrt in Portugal 2020 gewonnen hatte, nahm Küng über die 32,2 Kilometer lange Prüfung gegen die Uhr 58 Sekunden ab.