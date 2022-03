Legende: Hielt abermals lange mit der Spitzengruppe mit Stefan Küng (Mitte). IMAGO / Panoramic International

Küng verpasst Podium in Belgien knapp

Stefan Küng hat beim World-Tour-Rennen «Quer durch Flandern» einen starken Auftritt gezeigt und sich mit Rang 6 belohnt. Den Sieg beim Halbklassiker sicherte sich Mathieu van der Poel. Der Niederländer setzte sich nach 183 km von Roeselare nach Waregem im Zweierspurt gegen den Belgier Tiesj Benoot durch. Auch Küng mischte beim letzten Test vor der Flandern-Rundfahrt am Sonntag (ab 14 Uhr live auf SRF zwei) lange um den Sieg mit. Bei der entscheidenden Attacke kurz vor dem Ziel vermochte der Thurgauer jedoch nicht mehr nachzusetzen. Für den Zeitfahr-Europameister ist es nach dem 3. Rang bei der E3 Classic in Harelbeke bereits das 2. Spitzenergebnis in dieser Klassiker-Saison.

11:14 Video Archiv: Küng zu Gast im Sportpanorama Aus Sportpanorama vom 22.03.2020. abspielen. Laufzeit 11 Minuten 14 Sekunden.

Chabbey glänzt als Dritte

Im zum zehnten Mal ausgetragenen, nicht zur World Tour zählenden Rennen der Frauen fuhr Elise Chabbey auf den 3. Platz. Die 28-jährige Genferin musste sich im Sprint einer rund 20-köpfigen Spitzengruppe lediglich der Italienerin Chiara Consonni und der Belgierin Julie de Wilde geschlagen geben.