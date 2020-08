Legende: Wird ein wichtiger Helfer von Thibaut Pinot sein Stefan Küng. Keystone

Küng und Reichenbach an TdF dabei

Mit Zeitfahr-Europameister Stefan Küng und Sébastien Reichenbach sind zwei weitere Schweizer für die am Samstag in Nizza beginnende Tour de France aufgeboten worden. Der Thurgauer und der Unterwalliser gehören der achtköpfigen Mannschaft von Groupama-FDJ mit Leader Thibaut Pinot an. Die französische Equipe ist das letzte der 22 Teams, das sein Aufgebot bekanntgegeben hat. Vor Küng und Reichenbach waren bereits der Luzerner Michael Schär vom Team CCC und der Berner Marc Hirschi (Sunweb) für die 107. Austragung der Tour de France nominiert worden.