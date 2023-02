Legende: Bekommt einen neuen Trainer Radquer-Spezialist Kevin Kuhn. Keystone/EPA/BAS CZERWINSKI

Kugler komplettiert Trainercrew von Swiss Cycling

Im Trainerteam von Swiss Cycling haben die bestehenden Vakanzen geschlossen werden können. Andreas Kugler, als Trainer des regionalen Stützpunkts Ostschweiz bereits seit geraumer Zeit in die Verbandsstrukturen eingebunden, übernimmt die Verantwortung für das Radquer-Nationalteam. Der 43-Jährige folgt auf Bruno Diethelm, welcher Swiss Cycling nach einem Jahrzehnt verlässt. Kugler wird auch in anderer Position verstärkt in die Ausbildungs- und Nachwuchsarbeit von Swiss Cycling eingebunden. Er betreut ab Anfang März gemeinsam mit Julien Bossens zusätzlich das polycyclid geführte U17-Nationalkader.