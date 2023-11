Kevin Kuhn nach Sturz EM-Zwölfter

Der 25-jährige Kevin Kuhn landete an der Radquer-EM im französischen Pontchâteau als bester Schweizer auf Platz 12. Lange war der letztjährige EM-Fünfte aus dem Zürcher Oberland Teil der ersten Verfolgergruppe. Nach ungefähr zwei Dritteln des Rennens kam Kuhn zu Fall und vermochte den Anschluss nicht mehr herzustellen. Als Europameister durfte sich etwas überraschend der Belgier Michael Vanthourenhout feiern lassen. Bei den Frauen wurde die Niederländerin Fem van Empel ihrer Favoritenrolle gerecht.

Pulver holt WM-Titel im 24-Stunden-Rennen

Die Berner Ultracyclistin Isa Pulver, überlegene Overall-Siegerin des Race Across America im Juni dieses Jahres, schaffte in den USA erneut Ausserordentliches. Sie gewann Gold an den 24-Stunden-Weltmeisterschaften in Borrego Springs in Kalifornien. Die Physiotherapeutin aus Ittigen schaffte 725 km und erreichte auf dem flachen Rundkurs einen Stundenschnitt von 30,4 km/h. Im Gesamtklassement der Frauen und Männer reichte dies zu Platz 6.