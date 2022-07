Legende: Sah nach dem Sturz gezeichnet aus Primoz Roglic. Keystone / GUILLAUME HORCAJUELO

Roglic und Kruijswijk nicht mehr dabei

Jonas Vingegaard muss bei der Tour de France die Verteidigung seiner Leaderposition ohne seinen prominentesten Helfer fortsetzen. Wie das Team Jumbo-Visma mitteilte, trat Primoz Roglic am Sonntag nicht zur 15. Etappe von Rodez nach Carcassonne an. Damit beendete der Slowene die Frankreich-Rundfahrt wie schon im Vorjahr wegen der Folgen eines Sturzes vorzeitig. Roglic war auf der 5. Etappe gestürzt und hatte sich die Schulter ausgekugelt. Der 32-Jährige renkte sich die Schulter selbst wieder ein und spannte sich fortan als Helfer von Spitzenreiter Vingegaard ein, war mit seinen Kräften aber nun offenbar am Ende.

Im Laufe der 15. Etappe musste dann auch Steven Kruijswijk die Segel streichen. Der Niederländer, auch er ein wichtiger Helfer des Gesamtführenden in den Bergen, war 65 km vor dem Ziel in einen Sturz verwickelt und musste ins Spital gebracht werden. Vingegaard hat damit an einem Tag gleich zwei wichtige Stützen verloren.

01:12 Video Kruijswijk muss die Tour verletzt aufgeben Aus Sport-Clip vom 17.07.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 12 Sekunden.

2 weitere Corona-Fälle im Fahrerfeld

Vor dem Start der 15. Etappe ist das Fahrerfeld wegen Corona weiter dezimiert worden: Magnus Cort Nielsen und Simon Clarke sind am Sonntag positiv getestet worden. Der Däne Cort Nielsen hatte die 10. Etappe gewonnen und sich besonders rund um den Grand Départ in seiner Heimat Dänemark angriffslustig gezeigt. Clarke gewann die Kopfsteinpflaster-Etappe nach Arenberg. Es sind die Corona-Fälle 7 und 8 bei der Tour.