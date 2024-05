Lange Sperre für Lopez

Der kolumbianische Radprofi Miguel Angel Lopez, 2016 Sieger der Tour de Suisse, wurde wegen Dopings mit Menotropin für vier Jahre gesperrt. Er soll die verbotene Substanz vor dem Giro 2022 verwendet haben. Die Sperre endet am 24. Juli 2027. Im vergangenen Jahr war der Kletterspezialist knapp zwei Wochen vor den Weltmeisterschaften in Glasgow von der UCI suspendiert worden. Lopez hatte die Vorwürfe damals bestritten. Er wurde im Juli 2022 von seinem damaligen Astana-Team suspendiert und später entlassen, nachdem er am Flughafen in Madrid von der Polizei verhört und durchsucht worden war.

04:03 Video Archiv: Miguel Angel Lopez gewinnt die Tour de Suisse 2016 Aus Sport-Clip vom 23.08.2019. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 3 Sekunden.

Weiterer Podestplatz für Hirschi

Marc Hirschi bestätigt beim Circuit France-Belge mit seinem 6. Podestplatz in diesem Jahr die gute Form. Der 25-jährige Berner musste sich nach 190,6 km von Tournai nach Mont-de-l’Enclus im Sprint einzig Biniam Girmay aus Eritrea sowie dem Franzosen Axel Zingle geschlagen geben. Fabio Christen klassierte sich auf dem 11. Rang.