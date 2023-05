Legende: Giro ohne Gino Eine Corona-Erkrankung hindert Mäder an der Teilnahme der Italien-Rundfahrt. Keystone/Jean-Christophe Bott

Jetzt hat's auch Mäder erwischt

Gino Mäder fällt nach einem positiven Corona-Test für den am Samstag startenden Giro d'Italia aus. Dies gab sein Team Bahrain Victorious am Donnerstag bekannt. Am Mittwoch hatte bereits Jumbo-Visma erklärt, dass aus denselben Gründen Mitfavorit Primoz Roglic ohne die Helfer Tobias Foss und Robert Gesink auskommen muss. Mäder wird nun in Italien vom Japaner Yukiya Arashiro ersetzt. Der 26-jährige Schweizer hätte Jack Haig und Damiano Caruso als Helfer zur Seite stehen sollen. Im Vorjahr hatte Mäder wegen Corona die Tour de France verpasst.

Mäder hatte schon vergangene Woche an der Tour de Romandie eine Enttäuschung erlebt. Als 15. des Gesamtklassements schloss der Vorjahres-Zweite deutlich unter den Erwartungen ab.