Legende: Hat einen neuen Arbeitgeber Gino Mäder. Freshfocus

Neues Team für Mäder

Gino Mäder hat für die kommende Saison einen neuen Arbeitgeber auf World-Tour-Stufe gefunden. Der 23-jährige Berner, der vor einem Monat mit dem 2. Platz in der letzten Bergetappe der Vuelta für Aufsehen gesorgt hat, schliesst sich dem Team Bahrain McLaren an. Mäder stand in diesem Jahr bei der südafrikanischen Equipe NTT unter Vertrag. Der in finanzielle Turbulenzen geratene Rennstall geht in Zukunft unter dem Namen Qhubeka-Assos an den Start.