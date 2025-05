Legende: Darf nun doch nicht beim Giro mittun Marc Hirschi. IMAGO teamSprint-media

Tudor lässt Hirschi zu Hause

Bittere Neuigkeiten für Marc Hirschi: Das Schweizer Rad-Ass wird beim Giro d'Italia (9. Mai bis 1. Juni, live bei SRF) nicht am Start sein. Dies gab sein Team Tudor am Samstag bekannt. Grund ist seine schwache Form. «Seine jüngsten Leistungen bei den Ardennenklassikern zeigten, dass er derzeit nicht in der Verfassung ist, um in der ersten Woche um die Maglia Rosa mitzufahren», heisst es auf der Tudor-Webseite. «Ich bin wirklich enttäuscht, nicht beim Giro dabei zu sein», sagte Hirschi. Er sei «frustriert», dass es nicht reichte. Stattdessen kommt ein anderer Schweizer zum Zug: Hirschis Teamkollege Yannis Voisard.