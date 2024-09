Legende: Sein dritter Streich in Québec Michael Matthews triumphiert einmal mehr in Kanada. Keystone/AP/JACQUES BOISSINOT

Matthews triumphiert in Québec

Der Australier Michael Matthews gewann nach 2018 und 2019 bereits zum dritten Mal den Grand Prix de Québec. Der 33-Jährige, der auf dieser Strecke bereits den siebenten Podestplatz einfuhr, hielt auf der ansteigenden Zielgeraden nach rund 200 km den Eritreer Biniam Girmay im Griff. Zuvor waren beim World-Tour-Rennen alle Augen auf Tadej Pogacar gerichtet gewesen. Der Slowene lancierte in seinem ersten Wettkampf seit dem Sieg in der Tour de France einen Angriff am Fusse des kilometerlangen Schlussanstiegs, kam aber nicht durch. Pogacar, der sich auf die Weltmeisterschaften in Zürich vorbereitet, erhält am Sonntag in Montreal eine weitere Gelegenheit, um zu glänzen.