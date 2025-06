Legende: Bis auf Weiteres keine körperlichen Aktivitäten Michael Matthews. Imago/Hen-Foto

Tour de France ohne Matthews

Der australische Fahrer Michael Matthews steht bei der Tour de France nicht am Start. Grund sind Anzeichen einer Lungenembolie, die der 34-Jährige während eines Höhentrainings zeigte. Dies gab sein Team Jayco-AlUla am Freitag bekannt. Demnach stellt Matthews «bis auf Weiteres» alle körperlichen Aktivitäten ein, so auch die Teilnahme an der französischen Landesrundfahrt (5. bis 27. Juli), bei der er bisher vier Etappen für sich entscheiden konnte.

Fabio Christen verlängert seinen Vertrag

Fabio Christen und das Schweizer Profi-Team Q36.5 haben die Zusammenarbeit vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2027 verlängert. Der 22-jährige Christen – der ältere Bruder von Jan Christen – fährt seit 2023 für Q36.5. Jüngst machte der Aargauer mit einem Etappensieg bei der Slowenien-Rundfahrt auf sich aufmerksam. Christen steht im Aufgebot seines Teams für die am Sonntag beginnende 88. Tour de Suisse.