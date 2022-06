Legende: Strahlender Sieger Mauro Schmid. IMAGO/DAVID STOCKMAN

Schmid siegt in Belgien

Mauro Schmid hat das am Vortag geholte Leadertrikot der 91. Belgien-Rundfahrt erfolgreich verteidigt. Der 22-jährige Zürcher konnte sich in der flachen Schlussetappe gegenüber Tim Wellens in extremis behaupten. Der zeitgleiche Belgier gewann kurz vor dem Ziel in Beringen den ersten von drei Bonifikations-Sprints und ging virtuell in Führung. Doch Schmid vermochte mit tatkräftiger Unterstützung seines Quick-Step-Teamkollegens Yves Lampaert zu kontern. «Beim ersten Sprint unterlief mir ein Irrtum. Da dachte ich schon, dass die Gesamtwertung verloren ist. Es war eine Woche voller Emotionen, es ging um wenige Details. Ich hielt dem Druck stand, auch dank der Hilfe meiner Teamkollegen», so der Schweizer Gesamtsieger.

Pogacar mit geglückter Tour-Hauptprobe

Weniger als zwei Wochen vor der Tour de France hat Titelverteidiger Tadej Pogacar mit dem Gewinn der heimischen Slowenien-Rundfahrt eine erfolgreiche Hauptprobe hingelegt. Pogacar gewann 2020 und 2021 die Tour de France und ist auch in diesem Jahr wieder der Topfavorit. Am ehesten wird noch seinem Landsmann Primoz Roglic zugetraut, in den Kampf um den Gesamtsieg einzugreifen.