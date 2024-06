Legende: Spielt seine gute Form aus Mauro Schmid. imago images/Photo News

Schmid übernimmt Führung

Mauro Schmid hat seine gute Form nach dem Gewinn des Schweizer Meistertitels auch in die Europe Tour mitgenommen. Der 24-jährige Zürcher übernahm an der Okolo Slovenska, einer Rundfahrt durch die Slowakei, die Gesamtführung und greift am Sonntag nach dem Gesamtsieg. Schmid belegte in der 4. Etappe von Partizanske nach Ruzomberok 17 Sekunden hinter dem deutschen Tagessieger Johannes Adamietz den 6. Platz und profitierte davon, dass der vormalige Leader Anders Foldager und der Franzose Julian Alaphilippe entscheidend mehr Zeit einbüssten. Die 5. und letzte Etappe führt am Sonntag über bergige 145 km von Liptovsky Mikulas in den Ferienort Strbske Pleso.