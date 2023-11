Legende: Blickt in eine neue Zukunft Michael Schär. Keystone/Gian Ehrenzeller

Lidl-Trek holt Schär ins Boot

Michael Schär rückt in die Riege der Sportdirektoren auf. Der 37-jährige Luzerner, der im Sommer nach 18 Jahren auf der World Tour seinen Rücktritt als Radprofi bekannt gegeben hat, wird in der Equipe Lidl-Trek seine Erfahrung einbringen und in erster Linie mit dem Männerteam zusammenarbeiten.