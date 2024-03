Legende: Darf zurecht jubeln Jonathan Milan, der Etappensieger im azurblauen Leadertrikot des Tirreno-Adriatico. imago images/Sirotti

Tirreno-Adriatico: Milan neuer Leader

Auf der 207 km langen 4. Etappe des Tirreno-Adriaticos ging der Sieg an den Italiener Jonathan Milan, der sich durch die Zeitbonifikation auch die Führung in der Gesamtwertung sicherte. Er übernahm diese vom Spanier Juan Ayuso (ESP), der ebenfalls mit dem Hauptfeld ins Ziel kam. Milan setzte sich im Sprint durch, Zweiter wurde der Balgier Jesper Philipsen, Dritter Corbin Strong (AUS). Am Freitag steht die schwere Etappe mit dem Anstieg nach San Giacomo an.

01:13 Video Archiv: Überraschungsmann Milan gewinnt Giro-Etappe Aus Sport-Clip vom 07.05.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 13 Sekunden.

Paris-Nizza: Kooij siegt erneut

Der Niederländer Olav Kooij vom Team Visma konnte die 5. Etappe bei Paris-Nizza für sich entscheiden. Der 22-Jährige gewann den Massensprint in Sisteron vor Mads Pedersen (DEN) und dem Deutschen Pascal Ackermann. Bester Schweizer war Stefan Bissegger, der das Ziel als 11. erreichte. Für Kooij ist es bereits der zweite Etappensieg bei Paris-Nizza, er hatte bereits bei der ersten Etappe reüssiert. Das Gesamtklassement führt weiterhin Lucas Plapp (AUS) an mit 13 Sekunden Vorsprung auf den Kolumbianer Santiago Buitrago.