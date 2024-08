Legende: Pauline Ferrand-Prévot. Imago/frontalvision.com

Ferrand-Prévot will Tour de France gewinnen

Mountainbike-Olympiasiegerin Pauline Ferrand-Prévot hat bei Visma-Lease a bike einen Dreijahresvertrag ab 2025 unterzeichnet. Die 32-jährige Französin, die in Paris das Cross-Country-Rennen souverän gewonnen hatte, kehrt damit in den Strassenradsport zurück, den sie nach vielen Erfolgen (u.a. Weltmeisterin 2014) im Jahr 2019 verlassen hatte, um sich auf das Mountainbike zu konzentrieren. «Ich bin sicher, mit Unterstützung des Teams Grosses leisten zu können, und ich bin sehr motiviert. Ich will die Tour de France Femmes gewinnen», liess sich Ferrand-Prévot vom niederländischen Rennstall zitieren. Visma-Manager Rutger Tijssen sagte, Ferrand-Prévot werde nach einer Angewöhnungszeit in den Grand Tours die Rolle als Teamleaderin innehaben.